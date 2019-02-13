ونشرت خديجة على حسابها الرسمي على "تويتر" غلاف كتابها الجديد، الذي جاء بعنوان "عُمان السلطان قابوس. مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم".
وكتبت خطيبة الصحفي السعودي الذي قتل في سفارة المملكة في إسطنبول على "تويتر": "انطلاقا من هذا الفكر وبعد بحث طويل في الشأن العُماني وجدت أفضل ما يمكن أن أكتبه هو عن سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش، لذا ها هو كتابي الجديد بعنوان: عُمان السلطان قابوس. مثالا للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم".
وتابعت في تغريدة أخرى: "إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا، ولا تقبل أبدا أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق".
وأعلنت خديجة جنكيز، بداية الشهر الجاري، طرح النسخة التركية من كتابها عن خاشقجي في الأسواق، الاثنين، على أن تصدر النسخة الإنجليزية منه بعد أسبوعين، وبالفعل نشرت خديجة غلاف الكتاب باللغة الإنجليزية على حسابها على "تويتر".
وقتل خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأعلنت النيابة السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر في مدح حاكم خليجي... كتاب جديد لخطيبة جمال خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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