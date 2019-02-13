لافروف: قمة صيغة أستانا تبحث في سوتشي مسألة اللجنة الدستورية السورية

سوتشي- سبوتنيك. وقال لافروف: "فيما يتعلق باللجنة الدستورية، نعم سوف تناقش بالتأكيد. هذا الموضوع أصبح بالفعل مادة للمشاورات بين خبرائنا، والتي تجري هنا للتحضير لاتفاقيات الرؤساء الثلاث في قمة الغد".

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وكان لافروف قال، قبل أيام، إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قارب على الانتهاء، موضحا أن هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء.

كما أعلن الكرملين عن عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في 14 فبراير/ شباط، في مدينة سوتشي الروسية.