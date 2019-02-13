- 1/2
- 2/2
سوتشي- سبوتنيك. وقال لافروف: "فيما يتعلق باللجنة الدستورية، نعم سوف تناقش بالتأكيد. هذا الموضوع أصبح بالفعل مادة للمشاورات بين خبرائنا، والتي تجري هنا للتحضير لاتفاقيات الرؤساء الثلاث في قمة الغد".
© Sputnik . Mihail Voskresensky
وكان لافروف قال، قبل أيام، إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قارب على الانتهاء، موضحا أن هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء.
كما أعلن الكرملين عن عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في 14 فبراير/ شباط، في مدينة سوتشي الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: قمة صيغة أستانا تبحث في سوتشي مسألة اللجنة الدستورية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.