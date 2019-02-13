مقتل 3 جنود في تفجير عبوة ناسفة جنوبي اليمن

عدن / شكري حسين / الخليج 365

قتل 3 جنود وأصيب آخرون، الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، إن "3 جنود يمنيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم)، في انفجار عبوة ناسفة بمديرية المحفد بمحافظة أبين".

وأضاف، أن الانفجار استهدف عربة عسكرية تابعه للحزام الأمني، أثناء مرورها على الطريق الرابط بين مديريتي المحفد، مودية، شرقي عاصمة المحافظة زنجبار.

وأشار، إلى أن قوات الحزام الأمني وعقب وقوع الحادث، داهمت منازل بعض المشتبهين في قرية اللفيقة التابعة لمديرية المحفد، ما أوقع اشتباكات بين الطرفين، تسببت في إصابات من الجانبين، دون ذكر مزيد من التوضيحات.

وفيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر بيان على الفور من السلطات اليمنية، رجح المصدر الأمني أن يكون الهجوم من تنفيذ عناصر "القاعدة"، حيث سبق أن قاموا بأعمال مشابهة، وشنوا هجمات متكررة على نقاط عسكرية في ذات المنطقة.

ورغم إعلان السلطات المحلية في أبين، في أغسطس / آب 2017، تطهير كل مديريات المحافظة من عناصر "القاعدة"، بما في ذلك المحفد (350 كيلو إلى الشرق من عاصمة المحافظة) إلا أن التنظيم ينشط بين الحين والآخر، ويشن هجمات متعددة على مواقع أمنية ومعسكرات، ما أودى بحياة العشرات من الجنود.