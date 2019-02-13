أمن غزة "يمنع" موظفي معبر "كرم أبو سالم" من الوصول إليه (الوكالة الرسمية)

وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ذكرت أن عناصر الأمن التابعين لحركة حماس "طلبوا من موظفي المعبر التوقيع على استبيان والحصول على بصماتهم"، دون أن يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية بغزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

منعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، موظفي هيئة المعابر والحدود (تابعة للحكومة الفلسطينية ومقرها بمدينة رام الله) من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، بحسب ما ذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (مقرها مدينة رام الله)، نقلا عن مصدر لم تسمه، في معبر "كرم أبو سالم"، إن "عناصر من أجهزة (حركة) حماس الأمنية منعت موظفي هيئة المعابر والحدود من الوصول إلى المعبر، وأوقفوهم على حاجز عسكري قريب من المعبر".

وذكرت أن "عناصر الأمن في غزة طلبوا من موظفي الهيئة التوقيع على استبيان والحصول على بصماتهم، إلا أن الموظفين رفضوا التوقيع"، دون مزيد من التفاصيل.

كما قالت الوكالة، إن "(حركة) حماس تقوم باحتجاز شاحنات البضائع والمواد التموينية القادمة من معبر كرم أبو سالم، وتقوم بجباية ضرائب".

ولم يصدر رد من وزارة الداخلية في غزة (تديرها حماس)، حول ما أوردته وكالة "وفا"، كما لم يتسن الحصول على تعقيب.

وسحبت السلطة الفلسطينية، موظفيها من معبر رفح البري على الحدود مع مصر، في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، واتهمت حركة "حماس" بإعاقة عملهم، عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل"، وهو ما نفته الحركة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.