وزارة_العمل تكشف طريقة استرداد المنشآت مبالغ #الفاتورة_المجمعة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن طريقة استرداد المنشآت لمبالغ الفاتورة المجمعة التي قامت بسدادها.

وتلقى حساب خدمة العملاء التابع للوزارة على “تويتر” تساؤلاً من أحد المواطنين قال فيه: “تم سداد مبلغ الفاتورة المجمعة منذ فترة، ونطاق المنشأة لدينا لم ينزل عن الأخضر المنخفض؛ كيف بإمكاننا استرجاع مبلغ الفاتورة، وما هي الآلية؟ “.

ورد حساب الوزارة بقوله: “في حال تم سداد الفاتورة المجمعة أو جزء منها من قِبل ممثل المنشأة، سيتم تعويض المنشأة بالمبلغ المسدد عن طريق تحويل المبلغ على الحساب البنكي للمنشأة”.