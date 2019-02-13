مكة_المكرمة.. ضبط “متسول” بحوزته مبالغ تجاوزت 11ألف ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية، وبحوزته مبالغ مالية، تجاوزت 11 ألف ريال.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن دوريات الأمن بالعاصمة أثناء وجودها بحي الكعكية لاحظت شخصا يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية.

وعند انتقال رجال الأمن لموقع المتسول تم إلقاء القبض عليه، وبعد تفتيشه وُجد بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، تتجاوز 11 ألف ريال.

وبناء على ذلك تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم المتسول والمضبوطات لمركز شرطة الكعكية للتحقيق معه، وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.