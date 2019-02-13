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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية، وبحوزته مبالغ مالية، تجاوزت 11 ألف ريال.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن دوريات الأمن بالعاصمة أثناء وجودها بحي الكعكية لاحظت شخصا يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية.
وعند انتقال رجال الأمن لموقع المتسول تم إلقاء القبض عليه، وبعد تفتيشه وُجد بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، تتجاوز 11 ألف ريال.
وبناء على ذلك تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم المتسول والمضبوطات لمركز شرطة الكعكية للتحقيق معه، وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر #مكة_المكرمة.. ضبط “متسول” بحوزته مبالغ تجاوزت 11ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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