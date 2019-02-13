شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تُطلق إعلاناً تشويقياً لهاتفها القابل للطي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أصدرت شركة “سامسونج” إعلاناً تشويقياً جديداً لهاتفها القابل للطي قبل أسبوع من موعد انعقاد معرضها المقبل التي أطلقت عليه “Galaxy Unpacked 2019” بتاريخ 20 فبراير الجاري. وذلك للكشف عن تشكيلة هواتف “Galaxy S10” الجديدة، في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويحمل مقطع الفيديو عنوان “The Future Unfolds”، ولا يوفر تفاصيل حول الهاتف، سوى عبارة “إن مستقبل الهاتف المحمول سوف يتكشف في 20 فبراير 2019”.
وكانت “سامسونج” وصفت هاتفها القابل للطي بأنه يشكل “مستقبل الهاتف المحمول”، وأعطت المستهلكين لمحة سريعة لأول مرة في شهر نوفمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن “سامسونج” كشفت النقاب عن أول شاشة قابلة للطي، أطلقت عليها الشركة اسم “Infinity Flex Display” خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر «سامسونج» تُطلق إعلاناً تشويقياً لهاتفها القابل للطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.