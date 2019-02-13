"أوبر" ترفع أسعار خدمتي "إكس" و"سيليكت" في مصر

أعلنت شركة أوبر في مصر، رفع أسعار نقل الركاب لخدمتي "إكس وسيليكت" بداية من الثلاثاء، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لبيان أرسلته الشركة، صباح الثلاثاء، على هواتف سائقيها، ارتفع سعر فتح العداد لخدمة "أوبر إكس" إلى 7.25 جنيه، وفي "أوبر سيليكت" إلى 12 جنيها.

وأقرت الشركة رفع سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55 جنيه بالنسبة لخدمة "أوبر إكس"، و3 جنيهات بالنسبة لخدمة "أوبر سيليكت".

وطبقاً للبيان، قررت الشركة رفع رسوم عمولتها لتحصل بواقع كل رحلة على نسبة 22.5% بدلًا من 20%.

وحددت الرسالة سعر دقيقة انتظار العميل بـ35 قرشاً لخدمة "أوبر إكس"، و65 قرشا لخدمة "أوبر سيكليت"، والحد الأدنى للأجرة للأولى 10 جنيهات، والثانية 15 جنيها.