4 طرق بسيطة للاحتفال بعيد الحب

14 فبراير يوم مميز للعشاق في كل أنحاء العالم، وبينما يخطط البعض من قبل الموعد بأيام كيف سيقضي عيد الحب مع معشوقه، يواجه آخرون حيرة لإيجاد طرق رومانسية وغير تقليدية للاحتفال بـ"الفالانتاين"، وفقا للعين الإخبارية.

ومع اختلاف عادات وتقاليد كل دولة في الاحتفال تزداد حيرة العشاق للبحث عن طريقة مختلفة وقليلة الثمن، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تصل قيمة نفقات "الفالانتاين" إلى 20 مليار دولار سنويا.

وفي محاولة لتوفير عناء البحث على المحتفلين بـ"الفالانتاين"، يستعرض موقع "تايمز ليدر أونلاين" طرقا بسيطة وفريدة للاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

1- دروس رسم

تحولت دروس Paint and sip إلى "تريند" عالمي مؤخراً، إذ تقوم فكرة المناسبة على توفير أماكن لأي ثنائي لتعليمهما الرسم خطوة بخطوة، مع توفير مشروبات ووجبات خفيفة لتسليتهما خلال رحلة التعلم.

ويعد الاحتفال على طريقة Paint and sip "ارسم واشرب"، من الطرق المميزة لقضاء "الفالانتاين"، كونه يتيح للأحباء ممارسة نشاط اجتماعي معا واكتشاف موهبة جديدة، فضلاً عن قضاء وقت ممتع ومسلي.

2- أنشطة تنافسية

تخصص كثير من المطاعم ومراكز الترفيه حول العالم برنامجاً خاصاً بليلة عيد الحب، إذ يوفر بعضها أماكن مخصصة لممارسة رياضيات تنافسية لجرعات أعلى من التسلية للباحثين عن "فالانتاين" أكثر إثارة.

وتعتمد هذه الأماكن على تحويل ألعاب الفيديو إلى حقيقة، إذ تُصمَّم غرف للاختباء، وأخرى تحتوي على ألغاز تستوجب الحل للخروج من الغرفة، وعلى الثنائي أن يلتزم بقواعد اللعبة ويجد حلا للألغاز المعروضة أمامه كي يفوز.

3- دروس طبخ

البعض يحب أن يخرج في عيد الحب لتناول العشاء في مطعم راقٍ، وآخرون يفضلون تناول وجبة معدَة منزليا بأجواء رومانسية دافئة، أما الباحثون عن التجديد فربما يأخذون في الاعتبار تجربة تعلم الطبخ مع شركائهم كي يصنعوا وجبة العشاء ليلة "الفالانتاين" بأنفسهم.

وتعد تجربة إعداد الطعام أمراً مميزاً، لأنها تتيح للشركاء قضاء وقت أكثر في التواصل معاً، وصنع شيء يحبونه بأيديهم، فضلاً عن كونه فعلاً شديد الرومانسية.

4- رياضات خطرة

بعض الثنائيات تحب ممارسة رياضات خطرة معاً، ويهوون تجاوز الحدود والبحث عن الإثارة دوماً، هؤلاء بإمكانهم التفكير في مفاجأة الطرف الآخر بحجز يوم لممارسة واحدة من هذه الرياضات الحماسية مثل: التزلج على الجليد، جولة في منطاد الهواء الساخن، سباق السيارات، أو ربما القفز بالحبال من السماء.