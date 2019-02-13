رئيس "سك العملة" يكشف حقيقة إصدار نقود معدنية فئة 100 جنيه

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نفى اللواء عبدالرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إصدار عملة معدنية فئة 100 جنيه، حيث ذكر أن المصلحة أصدرت مؤخرًا عملات 100 جنيه معدنية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومئوية الجامعة الأمريكية، كعملات تذكارية غير قابلة للتداول.

وأضاف "الأحمدي"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "CBC"، مع الإعلامية لما جبريل، أن مصلحة سك العملة ستطرح في القريب العاجل أشكالًا جديدة على عملة الجنيه، لتوثيق التاريخ المصري ونهضة مصر الحديثة، من بينها أشكال خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحطات الكهرباء.

وأضاف رئيس مصلحة سك العملة أن عمر العملة المعدنية الافتراضي يتراوح بين 10 و15 عامًا مقارنة بالعملات الورقية، لافتًا إلى عدم وجود أزمة في الفكة في ضوء طرح مصلحة سك العملة ما يتراوح بين مليون ومليون و200 ألف جنيه يوميًّا.