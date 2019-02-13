نفى اللواء عبدالرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إصدار عملة معدنية فئة 100 جنيه، حيث ذكر أن المصلحة أصدرت مؤخرًا عملات 100 جنيه معدنية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومئوية الجامعة الأمريكية، كعملات تذكارية غير قابلة للتداول.
وأضاف "الأحمدي"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "CBC"، مع الإعلامية لما جبريل، أن مصلحة سك العملة ستطرح في القريب العاجل أشكالًا جديدة على عملة الجنيه، لتوثيق التاريخ المصري ونهضة مصر الحديثة، من بينها أشكال خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحطات الكهرباء.
وأضاف رئيس مصلحة سك العملة أن عمر العملة المعدنية الافتراضي يتراوح بين 10 و15 عامًا مقارنة بالعملات الورقية، لافتًا إلى عدم وجود أزمة في الفكة في ضوء طرح مصلحة سك العملة ما يتراوح بين مليون ومليون و200 ألف جنيه يوميًّا.
قرائنا من مستخدمي فيسبوك ماسنجر
يمكنكم الآن الحصول على آخر الأخبار من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر مجاناً
إضغط هنا للإشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "سك العملة" يكشف حقيقة إصدار نقود معدنية فئة 100 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.