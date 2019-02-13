السعودية تختار هذا الشخص لمهمة تنتهي في 2023

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اختيار المعماري الفرنسي العالمي جان نوفيل، لقيادة تصميم منتجع شرعان، الذي يتم افتتاحه في 2023، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وجان نوفيل هو مصمم متحف اللوفر بأبوظبي، وهو فرنسي، أسس أول مكتب له في السبعينيات، وحاز على أول تكريم له عام 1983، وحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي عام 1987.

وصمم جان نوفيل معهد العالم العربي في باريس بعد مبادرة من الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1980.