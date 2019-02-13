شاهد.. #الصحة تحذر من العصائر المحلاة وتكشف أبرز مخاطرها

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت وزارة الصحة من علب العصائر المحلاة، مؤكدة أنها خيار غير صحي كونها مليئة بالسكريات، الأمر الذي قد يسبب السمنة والأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة في مقطع توعوي مصور لها، أن الجسم يحتاج إلى كمية محدودة من الطاقة وفقا للعمر والجنس والطول والنشاط، لافتة إلى أن كمية السكر الموجودة في علبة عصير واحدة أكبر بكثير مما يحتاجه الجسم.

وبينت أنه بتناول هذه العصائر يصبح لدى الجسم سعرات حرارية زائدة، تتحول إلى دهون تزيد الوزن وتعرضه لمخاطر السمنة، فضلا عن أن الفائدة الغذائية لعلب العصير المحلاة قليلة جدا.

وأكدت أن كمية السكر الزائدة تفسد الأسنان وتسبب التسوس، لافتة إلى أن شرب الماء أفضل بكثير خاصة أن الجسم لا يحتاج يوميا أكثر من 25 جراما من السكر بما يعادل 6 ملاعق صغيرة.

وأوصت الوزارة بشرب العصائر الطازجة دون إضافة سكر لها، وكذلك قراءة البيانات الغذائية الموجودة على المنتجات.