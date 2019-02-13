ألطال أوروبا #الريال يواجه #أياكس

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يواجه أياكس أمستردام على ملعبه نظيره ريال مدريد الاسباني مساء اليوم الأربعاء في مباراةذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف باير ميونخ
وستكون مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 5 مارس المقبل في تمامالــ11 مساءً.
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