الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر على #مكة_المكرمة وعسير

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس غير مستقر على منطقتي مكة المكرمة وعسير.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن تكون سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة، الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم، أما في عسير فتشمل محايل، والمجاردة، والنماص.