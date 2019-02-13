الذهب يرتفع إلى 1313 دولار للأوقية بفعل هبوط #الدولار

الخليج - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل الآمال في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن حربهما التجارية التي طال أمدها لكن تحسن الشهية للمخاطرة كبح مكاسب المعدن النفيس.

وفي الساعة 0619 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1313.43 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1316.6 دولار للأوقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء إنه قد يسمح بتجاوز موعد أول مارس النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع بكين إذا كان الجانبان قريبين من إبرام صفقة لإنهاء نزاعهما التجاري.

ومن المقرر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي، مما سيزيد المتاعب والتكاليف في قطاعات شتى من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الزراعة.

وزاد السعر الفوري للبلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1411.44 دولار للأوقية، بعد أن صعد 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، في أفضل أداء له منذ 25 يناير.

واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 786.54 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.72 دولار.