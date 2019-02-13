مصرع عدة أشخاص إثر تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس النيجيري

الخليج - واس

لقي أشخاص عدة مصرهم اليوم وأصيب آخرون بجروح إثر تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس النيجيري محمدو بخاري في جنوب شرقي نيجيريا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس النيجيري بمصرع أشخاص من حزبه (مؤتمر كل التقدميين) في تدافع خلال تجمع انتخابي في بورت هاركورت في ولاية ريفرز.

وأوضح المتحدث باسم “مستشفى جامعة بورت هاركورت” كيم دانيال-ايلبيغا مصرع 14 شخصًا على الأقل في حادث التدافع، مبينًا أن أشخاص يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية في وحدة الطوارىء، لذا لا يمكننا إعطاء رقم محدد بالنظر إلى الوضع في هذه اللحظة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالة من الذعر دبت مع انتهاء التجمع في ملعب “أدوكيي أميسيماكا” الرياضي عندما حاولت الحشود الخروج من بوابة موصدة.