شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يتوقع: مضى نصف موسم الأمطار.. وبقي «الأكثر غزارة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الباحث والمختص في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن نصف موسم الأمطار في بلادنا قد مضى، وبقي النصف الآخر وهو الأكثر غزارة.

ولفت الحصيني إلى أن معظم السيول التاريخية تحدث في هذا النصف، وفيه موسم السرايات، معتبراً هذه المرحلة بأنها تتصف بالتقلبات الجوية، تتشكل فيه السحب العملاقة وغزيرة المطر مع شدة رياح، وحبات برد.

وتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء أجواء باردة جدّاً ليلًا، والصباح الباكر، ولطيفة نهاراً، ناصحاً بارتداء ملابس شتوية ثقيلة؛ حفاظاً على سلامة الأبدان من البرد

هذا وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت أمس عن توقعاتها لحالة الطقس بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، لافتة إلى وجود تقلبات جوية ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وانخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار على معظم مناطق المملكة.