شكرا لقرائتكم خبر عن «لينكد إن» تعلن منافسة «فيسبوك» و«تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت شبكة التواصل الاجتماعي المخصصة لقطاع الأعمال «لينكد إن» مناطحة «فيسبوك» و«تويتر»، إذ أعلنت لأول مرة إطلاق نسخة تجريبية، تتيح للمستخدمين إمكانية بث فيديوهات مباشرة عبر التطبيق. ما اعتبره موقع «تيك كرانش» التقني المتخصص تهديداً للمنصات الحالية.

وأوضح مسؤولو التقنية في «لينكد إن» المتخصصة في استقبال طلبات البحث عن العمل ومجالات التقنية التي تهم قطاعات الأعمال كافة، أن الشبكة ستطرح الخدمة الجديدة، لتمكين الشركات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في مجتمع الشبكة من بث المؤتمرات الخاصة بها، وتلقي الأسئلة والإجابات مباشرة، ما يرفع التفاعل مع الجمهور، ويستقطب المزيد من المستخدمين.

ومن المقرر طرح التقنية الجديدة في مرحلتها الأولى لمستخدمي الشبكة في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن توفر لباقي مستخدمي العالم في وقت لاحق، لم يكشف عنه.