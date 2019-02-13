الان تتابع رئيس تويتر يعترف بـ«فشل كبير» لشركات التكنولوجيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أقر الرئيس التنفيذي لـ “تويتر” جاك دورسي بأن شركات وادي السيليكون بما في ذلك شركته، لم تكن استباقية بما يكفي في فرض وتعزيز المحادثات الجيدة عبر الإنترنت.

وأضاف: “لقد وضعنا معظم العبء على ضحايا هذا الخلل، وهذا فشل كبير. وقال دورسي في مقابلة مدتها 90 دقيقة جرت بالكامل عبر تغريدات، إن أول ما تحتاج شركته التركيز عليه هو السلامة الجسدية للأشخاص أولاً.

وأضاف: أريد أن يخرج الأشخاص من “تويتر” وقد تعلموا شيئاً وشعروا بالتمكين لدرجة ما. وإن ما يحزنني هو عندما لا يكون هذا هو الشعور العام”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد فكر في حجب حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لديه أكثر من 50 مليون متابع، قال دورسي إن “تويتر” يتعامل مع جميع الحسابات بنفس شروط الخدمة التي تشمل فرض حظر على التهديدات العنيفة.