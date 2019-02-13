الشعير من أهم الحبوب المعروفة منذ القدم، وهو مليء بالعناصر الغذائية التي لها الكثير من المنافع والفوائد للصحة والتخسيس، ويستخدم الشعير لكبح الشهية والتخلص من عسر الهضم، والعناية بالشعر، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، والحفاظ على صحة القلب، ونرصد فيما يلي طريقة عمل مشروب الشعير.. وفوائده للتخسيس والصحة، وفقا للعين الإخبارية.

الشعير غني بالعناصر الغذائية

يحتوي الشعير على الفيتامينات والمعادن الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للجسم، والشعير غني بالألياف الغذائية والمنغنيز، والسيلينيوم، فضلاً عن الفوسفور، والماغنيسيوم، والكروم، والنياسين، والنحاس، وفيتامين ب1، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

الشعير للتخسيس وفقدان الوزن طريقة عمل مشروب الشعير.. وفوائده للتخسيس والصحة

يقلل الشعير من الشعور بالجوع، ويعزز الشعور بامتلاء، وبالتالي فقدان الوزن، ويقلل الشعير من الجوع لما يحتويه من الألياف العالية القابلة للذوبان التي تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية، وبالتالي الحد من الشهية ما يساهم في إنقاص الوزن.

الشعير لتحسين الهضم

يساعد الشعير على تعزيز صحة المعة وتحسين الهضم، فهو غني بنسبة كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد على تسريع حركة الأمعاء، وتليين البراز، ولهذا فإن تناول المزيد من الشعير يساعد على التحسين من وظيفة الأمعاء، بالإضافة إلى الحد من الالتهابات، والتحسين من اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي، والتهابات القولون.

الشعير لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

يقلل الشعير من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، لاحتوائه على بيتا جلوكان، كما يساعد الشعير على خفض مستويات الدهون الثلاثية، والحفاظ على صحة القلب من الأمراض القلبية والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

فوائد الشعير للشعر

يساعد الشعير في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي لما يحتويه من نسبة كبيرة من النحاس، كما أنه يعمل على تحفيز إفراز مادة الميلانين.

يساعد على إطالة نمو الشعر، ويعمل على العلاج من تساقط الشعر، ويمنح الشعر اللمعان، بالإضافة إلى تقوية نسيج بصيلات الشعر.

طريقة عمل مشروب الشعير.. وفوائده للتخسيس والصحة

المقادير :

كيلو من الشعير.

3 لتر من الماء.

طريقة التحضير:

يتم تنقية الشعير جيدا من الشوائب، ثم ينقع في ماء حتى تتفتح الحبات، ويصفى بعدها من ماء النقع.

نضع حبات الشعر في ماء على النار ويترك إلى أن يغلي.

يتم تناول كوب من ماء الشعير قبل وجبة الإفطار للحصول على أفضل النتائج.