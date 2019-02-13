خرائط جوجل تتيح ميزة التنقل بتقنية الواقع المعزز

كشفت شركة جوجل Google في مؤتمر المطورين I/O العام الماضي، عن ميزة واقع معزز جديدة لتطبيق خرائط جوجل Google Maps، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب موقع "ماشابل" التقني، تقوم ميزة AR Visual Positioning System بتقديم خدمات التنقل في خرائط جوجل عن طريق طبقة من الواقع المعزز ملصقة على أخرى من الواقع الفعلي عبر كاميرا الهاتف، ولاستخدام هذه الميزة، عليك رفع الهاتف إلى مستوى نظرك، وستقوم التقنية البرمجية تلقائياً بإظهار مجموعة من الأسهم تدلك على الاتجاهات التي ينبغي عليك أن تسلكها.

وأصبحت هذه الميزة متاحة الآن لبعض المستخدمين، بحسب ديفيد بيرس، الصحفي في "وول ستريت جورنال"، إذ أكد عبر الصحيفة الأمريكية: "إنها خطوة ضخمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لخرائط جوجل".

وأوضح "بيرس"، الذي تمكن من تجربة الإصدار الأولي من الميزة الجديدة، طريقة استخدامها، قائلاً: "تتعرف على موقع المستخدم عن طريق تقنية نظام تحديد المواقع العالمي أو GPS، ثم تستخدم بيانات من ميزة Street View في التطبيق، وبمجرد تحديد موقع المستخدم، تظهر أسهم كبيرة واتجاهات على شاشة الهاتف".

وتابع: "التطبيق لا يعتمد على استخدام كاميرا الهاتف طوال هذه العملية، حيث يطلب منك بعد وقت قصير أن تدعها جانباً، لتظهر واجهة خريطة خرائط جوجل العادية".

وأخيراً أشار إلى أن الميزة الكبرى من استخدام هذه الخاصية المتطورة، هي الحصول على بيانات الموقع المحدد بدقة شديدة، أما المأخذ عليها فهو أنها ربما لا تستمر على الهواتف، لكن على نظارات الواقع المعزز.

وبدأت شركات مثل آبل Apple، وفيسبوك Facebook، ونورث، بالفعل في بيع نظاراتهم الخاصة بالواقع المعزز، ما يعني أن ميزة جوجل الجديدة قد تجد طريقها إليك في النهاية.

ولم تعلن جوجل بعد عن توقيت توفير ميزة AR Visual Positioning System لجميع المستخدمين، واكتفت بالقول إنها ستتوفر قريباً لمجموعة قليلة من الأشخاص في منصة Local Guides، وستكون متاحة للجميع عندما تكون الشركة راضية تماماً عنها.