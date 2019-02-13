النائب العام يكلف "الاتصالات" بحجب المواقع التي تبث مواد منافية للآداب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قرَّر النائب العام المستشار نبيل صادق، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فليمية منافية للآداب، وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار.

يأتي ذلك تزامنًا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية" المتعلقة بالمخرج خالد يوسف.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرر النيابة العامة، حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 4 أيام لظهورها في فيديو جنسي جديد المخرج.