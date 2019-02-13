لماذا رفعت "أوبر" أسعار تعريفة الركوب في مصر؟

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أوبر شركة أوبر

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة أوبر للنقل الذكي إنها أجرت تعديلًا بسيطًا على أسعار الخدمات التي تقدمها بداية من اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة في بيان لعملائها أن تعديل الأسعار "حتى يتمكن السائقون من تحقيق أرباح مستدامة وفي نفس الوقت نضمن حصول الملايين من الركاب على وسيلة مواصلات تساعدهم على التنقل بحرية".

وفسرت الشركة لجوئها لرفع أسعار خدماتها قائلة: "مع وجود التضخم الذي يؤثر على مصاريف السائقين اليومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم خدمات أوبر التي يدفعها السائقون، فقد تم إجراء تعديل بسيط على الأسعار".

وقال مسؤول بشركة أوبر لمصراوي إن الشركة حركت أسعار الرحلات لسداد ضريبة القيمة المضافة دون تحميل السائقين أعباء إضافية .

وتسدد شركة كريم ضريبة القيمة المضافة منذ شهر مارس من عام 2018، وكانت الشركة قد طلبت المساواة مع المنافسين في دفع الضرائب وخاصة أن أوبر لم تكن تدفع ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب منشور أرسلته أوبر للكباتن (السائقين) وحصل مصراوي على نسخة منه، ارتفع سعر فتحة العداد لخدمة أوبر إكس من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه، كما ارتفعت فتحة العداد لخدمة أوبر سيليكت من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

وارتفع سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55 جنيه بالنسبة لخدمة أوبر إكس ومن 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات بالنسبة لأوبر سيليكت.

كما ارتفعت عمولة الشركة إلى 22.5% بدلًا من 20%.

وحدد المنشور سعر دقيقة الانتظار بـ35 قرشًا لخدمة أوبر إكس و65 قرشًا لخدمة أوبر سيليكت، والحد الأدنى للأجرة عند 10 جنيهات لأوبر إكس و15 جنيهًا لأوبر سيلكيت. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content أوبر

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