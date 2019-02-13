"بعد زيادتها اليوم".. تعرف على أسعار "أوبر" الجديدة في جميع المحافظات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

رفعت شركة أوبر للنقل الذكي أسعار خدماتها، اليوم، حيث قامت بإعادة هيكلة أسعار خدمات الشركة، وذلك لسداد ضريبة القيمة المضافة، التزاما بقانون الضرائب المصرية.

وفاجأت "أوبر" عملائها بزيادة الأسعار من خلال رسائل عبر البريد الإلكتروني وكذلك رسائل نصية على الهواتف المحمولة، وبدأت في تطبيقها فجر يوم الثلاثاء الساعة الرابعة صباحا.

وتستعرض "الوطن" أسعار تعريفة الركوب بعد الزيادة لفئات الشركة المختلفة، في محافظات مصر التي تطبق فيها الخدمة منها القاهرة والإسكندرية والغردقة والمنصورة ودمنهور وطنطا والزقازيق ودمياط ومدن القناة، وفقا للموقع الرسمي للشركة والتي جاءت كما يلي:

أولا: أوبر إكس

أوبر "إكس" في القاهرة والإسكندرية

جاءت رسوم بداية العداد 7.25 جنيها في القاهرة و 7 جنيهات في الإسكندرية، سعر الكيلومتر 2.55 قرشا في القاهرة، 2.45 في الإسكندرية، وسعر دقيقة الانتظار 35 قرشا في القاهرة و 30 قرشا في الإسكندرية، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

أوبر "إكس" في المنصورة وطنطا ودمنهور والزقازيق

جاءت رسوم بداية العداد 6.5 جنيهات، سعر الكيلو متر 2.25 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

أوبر "إكس" في دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس

جاءت رسوم بداية العداد 7 جنيهات، سعر الكيلو متر 2.3 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

أوبر "إكس" في الغردقة

جاءت رسوم بداية العداد 7 جنيهات، سعر الكيلو متر 2.6 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

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ثانيا: أوبر "سليكت"

يتم تطبيق الخدمة في محافظة القاهرة فقط، وجاءت رسوم بداية العداد 12 جنيها، سعر الكيلو متر 3.5 جنيها، وسعر دقيقة الانتظار 65 قرشا، بحد أدنى 15 جنيها للخدمة.

ثالثا: أوبر "باص"

يتم تطبيق الخدمة في محافظة القاهرة فقط، وهي أحدث إصدارات أوبر في مجال النقل الجماعي، وجاءت رسوم بداية العداد 5 جنيهات، سعر الكيلو متر 60 قرشا، وسعر دقيقة الانتظار 5 قروش، بحد أدنى 10 جنيهات للخدمة.

رابعا: أوبر "سكوتر"

جاءت أسعار الخدمة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، رسوم بداية العداد 3.5 جنيها، بالإضافة إلى سعر الكيلو متر 1.45 قرشا في القاهرة، 1.60 قرشا في الإسكندرية، وسعر دقيقة الانتظار في القاهرة 20 قرشا، 25 قرشا في الإسكندرية، بحد أدنى 5 جنيهات للخدمة.