مصادر: إلغاء التعاملات الورقية في الجهاز الإداري نهاية 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ينفذ المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، خطة تدريبية لتأهيل موظفي الإدارات الوسطي والإشرافية بالحكومة، علي التعامل الإلكتروني، وصياغة دورة عمل إلكترونية ناجزة.

وقالت مصادر إن وزارة التخطيط، بدأت فى اتخاذ خطوات جادة منذ منتصف العام الماضي، لإلغاء التعاملات الورقية، واعتماد دورات عمل إلكترونية، مشيرةً إلي أنه من المقرر الانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري، لبدء العمل الإلكتروني في الجهاز الإداري، مطلع العام المقبل، وقبيل نقل 50 ألف موظف إلي العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2021.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن" أن الوزارة تنفذ مشروع "منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة" المعروف اختصاراً بـ"G2G"، بهدف نقل البيانات بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، موضحةً أن عملية نقل البيانات مؤمنة وفقاً لمسارات وشبكة مغلقة.

وعن فوائد إلغاء المعاملات الورقية، قالت المصادر إن المعاملات الورقية تكلف خزانة الدولة سنوياً ملايين الجنيهات لشراء وطباعة الدورات المستندية علي اختلافها، علاوةً علي أنها تشغل حيزاً من دولاب العمل اليومي، وأكثر عرضةً للتلف، عن طريق الحرائق أو غيرها، وتابعت:"علي النقيض من هذا، فأن الحفظ الإلكتروني للبيانات، وتبادلها بشكل سريع، يكفل إنجاز خدمات المواطنين في أسرع وقت ممكن".