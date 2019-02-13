شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالب بـ«لي».. وهذا رد «تعليم مكة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحقيقاً في شكوى تقدم بها ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة، ضد مدير مدرسته؛ حيث اتهم الأب المدير بضرب ابنه بـ”لي”، مسبباً له كدمات في جميع أنحاء جسده.

ويظهر التقرير الطبي الصادر بحالة الطالب من مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ”الششة”، أن مدة شفائه 3 أيام ما لم تحدث مضاعفات.

وقال شهود عيان إن مدير المدرسة اعتدى لفظياً أكثر من مرة على الطالب ومجموعة من الطلاب وتقدموا بشـكوى رسمية ضده، لكن تم التنازل عنها بعد شفاعة زملائه على ألا يتكرر منه ذلك.

وتقدم والد الطالب بشكوى للشرطة التي أحالتها إلى وزارة التعليم، مطالباً بمحاسبة المدير والتحقيق معه حول مبررات ضـرب ابنه، كما طالب بمتابعة القـضية بما يحفظ حق ابنه.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم مكة طلال الردادي، أن إدارة تعليم المنطقة شكلت لجنة للتحـقيق في الأمر وباشرت مهامها أمس (الثلاثاء)، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بما يضمن تحقيق الإجراءات النظامية في مثل تلك الحالات.