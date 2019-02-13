شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: أمطار على المدينة.. وغبار بـ7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، مكة المكرمة – تشمل الأجزاء الساحلية منها – المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.