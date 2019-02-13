دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على أسعار هواتف آيفون "XR و XI وXI Max" الجديدة

تناولت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا أسعار هواتف آيفون الجديدة "XR و XI وXI Max" التي من المقرر أن تطرحها شركة آبل الأمريكية خلال العام الجاري بالأسواق.

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وأفادت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن هاتف آيفون XR سيأتي بسعر 749 دولارًا، بينما سيأتي هاتف آيفون XI بمقابل 999 دولارًا أما هاتف آيفون XI Max فسيأتي بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

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وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، قد أشار في وقت سابق إلى إنهم سيخفضوا أسعار أجهزتهم المطروحة للبيع في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها مقابل الدولار بسبب تراجع المبيعات في بعض البلدان.المزيد:

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