فهم عقل الطفل

استمع

كما هو معروف فإنه لا يكاد يخلو بيت من وجود طفل، وأمام كل أب وأم سنجد طفلاً أو طفلين أو ثلاثة وقد يصل العدد إلى ستة وسبعة أطفال، فمجتمعاتنا العربية تختلف نظرتها للإنجاب عن نظرة أي مجتمع آخر.

رغم هذا الاهتمام بإنجاب الأطفال، إلا أنه لم يقابله وعي بالكيفية الصحيحة في التعامل مع هذه الفئة، وأعتبر أن هناك فئة غير قليلة من الأمهات والآباء لا تملك ولا تتمتع بأي مقومات تتعلق بتربية الأطفال والعناية بهم ورعايتهم.

وإذا صح التعبير فإن هذا خلل بالغ وكبير، يمكن رصده في مختلف مؤسسات المجتمع من الأسرة إلى المدرسة وغيرها. يتمثل هذا الخلل في التربية وتغذية هذا الطفل بالقيم والمبادئ وتعليمه منذ نعومة أظفاره على الأولويات الحياتية، من التعليم والدراسة والاحترام للكبير والتقيد بالأنظمة العامة في المجتمع وما تعارف عليه الناس.

هناك جملة من الملاحظات في تنشئة الطفل، منها ركون الأب والأم إلى المدرسة في تغذية طفلهما بالمبادئ والقيم وأيضاً في تعليمه، وكأن وظيفة الأب والأم توفير الملبس والتغذية والمأوى لينام الطفل في أمن وهدوء. ورغم حيوية وأهمية هذه الجوانب إلا أنها لا يمكن أن تصل بالطفل نحو بر الأمان أو تعطيه معنى حقيقياً للحياة المستقبلية التي ستواجهه.

مثل هذا السلوك من الأب أو الأم، ليس بالضرورة نتيجة لإهمال أو عدم مبالاة، بل قد يكون لنقص معرفي لديهما بدورهما الحيوي والمهم في تنمية عقل طفلهما الصغير وتقوية حضوره الفكري والوجداني في المجتمع، أو قد تكون لمتطلبات الحياة الحديثة حاجاتها التي تختلف عن تلك الفترة والزمن الذي عاش فيه كل من الأب والأم، لذا يظهر لنا أنهما سلبيان بينما هما يتصرفان وفق ما تمليه عليهما خبرتهما في الحياة.

الجانب الآخر أن عقول أطفالنا في هذا الزمن، تختلف كلياً عن طريقة تفكيرنا وتفكير آبائنا وأمهاتنا. في هذا العصر، التقنيات ووسائل الاتصالات باتت مشاعة. وكما نشاهد فإن أطفالنا هم الرواد والفاعلين في مواقع الألعاب الإلكترونية، وهذه الألعاب تتطلب جهداً عقلياً وجهداً معرفياً، ورغم هذا يبدعون ويتميزون فيها بكل مهارة.

وفي وسط هذا التسابق العالمي المحموم نحو ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، نلاحظ غياب المؤسسة المدرسية وغياب مؤسسة الأسرة، وهاتان المؤسستان تحديداً هما أول من سيتعامل ويتعاطى معهما الأطفال، وأي خلل فيهما سيؤدي لخلل في جيل من أطفالنا.

لابد من دعم الأب والأم، بالمعرفة والتوعية، ولابد من دعم المدرسة بتحديث أنظمتها وتشريعاتها، لتواكب ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة.

[email protected]

www.shaimaalmarzooqi.com