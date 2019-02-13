لاعبو الإمارات يحصدون الذهب في «عالمية الإعاقة الحركية والبتر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد لاعبو منتخب الإمارات للرماية جميع ميداليات منافسات مسابقة الرماية ضمن فئة «R7» 50م رجال بندقية 3 وضعيات (رقود، ارتكاز، وقوف)، فيما حقق اللاعب اللاتفي جيناديس سيشفس الميدالية الذهبية في منافسات فئة «P

1» 10م رجال مسدس وضع وقوف، وذلك خلال دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، الحدث الرياضي الأهم من نوعه على ألعاب الإعاقة الحركية والبتر والمؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، والذي تستضيفه الشارقة حتى 16 فبراير الجاري.

وضرب الرامي عبدالله سلطان العرياني، مجدداً، موعداً مع المجد، محققاً رقماً قياسياً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة بفارق ثلاث نقاط عن رقمه البارالمبي القديم الذي أحرزه في بطولة العالم للرماية التي أقيمت في ألمانيا عام 2014 ضمن منافسة ثلاثة أوضاع 50 متراً رجال وكان 1175 نقطة، ليكسر الرقم السابق بواقع 1178 نقطة جديدة، ويهدي بلاده الميدالية الذهبية الثانية في البطولة محرزاً دقة تصويب 1178-64X.

في الوقت نفسه، حصل اللاعب عبيد الدهماني على المركز الثاني حاصداً الميدالية الفضية بدقة تصويب 1131-38X، فيما حقق مواطنه البطل عبدالله سيف العرياني المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية بدقة تصويب 1121-39X.

على صعيد منافسات فئة «P1 10م» رجال مسدس وضع وقوف، حقق متسابق دولة لاتفيا «جيناديس سيشفس» الميدالية الذهبية والمركز الأول بدقة تصويب 543-8X، فيما انتزع البطل يعقوب الزرعوني المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية بدقة تصويب 534-4X، ليكتفي مواطنه الرامي سعيد الطنيجي بالميدالية البرونزية بدقة تصويب 524-5X.

وقال عبدالله العرياني: «هذا الرقم الجديد إنجار شخصي لي ولبلدي دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي وجهت بتوفير الدعم والمتابعة لذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الرياضيون منهم، ومما لا شك فيه أنني سأواصل السعي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بدولة الإمارات ورياضة ذوي الإعاقة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والقاريّة والعالمية».

على صعيد منافسات فئة «P1«10م رجال مسدس وضع وقوف، حقق متسابق دولة لاتفيا «جيناديس سيشفس»الميدالية الذهبية والمركز الأول بدقة تصويب 543-8X، فيما انتزع البطل يعقوب الزرعوني المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية بدقة تصويب 534-4X، ليكتفي مواطنه الرامي سعيد الطنيجي بالميدالية البرونزية بدقة تصويب 524-5X.

هذا وأحرز الألماني فووكن تيم ذهبية منافسات الرماية («R9 «50م ) بندقية هوائية رقود، فيما حصد النمساوي جوهان وندوفر على الفضية وذهبت برونزية المنافسة التي أقيمت على ميدان نادي الذيد الثقافي الرياضي للاعب منتخبنا الوطني للرماية، عبدالله الأحبابي.

وعقب فوزه بالميدالية الذهبية أكد الألماني فيكن تيم أن إمارة الشارقة باتت تحتل مكانة مرموقة على الصعيد العالمي نظراً للجهود الكبيرة التي تقدمها لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه وخلال تواجده في الإمارة الباسمة لمس المستويات الكبيرة التي تحظى بها البطولة من خلال دقة التنظيم وفنية التنسيق والمرافق المجهّزة بالكامل و التي تناسب الرياضيين، وقال إن الشارقة نجحت في جمع العالم للمنافسة الشريفة على أرضها.

ومن ناحيته عبّر عبدالله الأحبابي عن سعادته بالمشاركة في البطولة وتحقيق مراكز متقدمة والفوز بالبرونزية، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الدعم والتشجيع من قيادة الدولة لأصحاب الهمم من الرياضيين لتحقيق مراكز متقدمة في كل المسابقات.

وقال: «الفوز يحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة، فهم يسعون بكل جهد وتعب لإسعاد الجمهور والفوز بالميداليات وأنا على العهد بأن أقدم المستويات التي تليق بواقع الرياضة المحلية في جميع المسابقات الدولية والقارية، وأطمح لتحقيق مراكز متقدمة تليق بسمعة ومكانة الدولة».

سالم بن هويدن يشيد بالبطولة

ثمن سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، عضو اتحاد الإمارات للرماية، اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية للنهضة والتقدم والاهتمام والرعاية بفئات المجتمع الإماراتي بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص.

وقال: دأبت الشارقة على استضافة البطولات الكبرى وإنجاحها بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي وجهت بوضع جميع إمكانيات النادي وتسخيرها من أجل إنجاح البطولة، متمنياً للمشاركين طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، مؤكداً أن سر نجاح البطولة سيكون في منظومة العمل التي تجري بحرفية عالية من اللجنة المنظمة للبطولة.

شرطة الشارقة تؤمن البطولة

تعمل اللجنة الأمنية بشرطة الشارقة، والخاصة ببطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر «الشارقة 2019»، على حفظ الأمن، وتأمين الوفود، والملاعب، والمقار التي تستضيف ضيوف البطولة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا بمقر نادي الثقة للمعاقين برئاسة العقيد الدكتور علي أحمد بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، رئيس اللجنة الأمنية للبطولة، وبحضور العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمقدم محمد ماجد غبار رئيس قسم الأزمات والكوارث، والرائد أحمد بالحاج مدير فرع الفعاليات والمتقاعدين بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال العقيد بو الزود: إن اللجنة الأمنية تضم مجموعة من الكوادر البشرية التي تعمل وفق منهجية الفريق الواحد، وتملك رصيداً وافراً من الخبرات في تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، خاصة التي تستضيفها إمارة الشارقة من وقت لآخر.