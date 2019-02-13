«الشارقة» تحتفل باليوم العالمي للإذاعة بمتحف ومسابقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، باليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، وذلك بحزمة متنوعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي تسلط الضوء على أهمية هذه الوسيلة الإعلامية الجماهيرية، والتطور الذي شهدته إذاعة الشارقة منذ تأسيسها واستمراريتها وتطورها على الرغم من تعدد وسائل الاتصال الإعلامي ووسائط التواصل الاجتماعي التي يشهدها العالم.

تشمل احتفالية إذاعة الشارقة، تنظيم متحف خاص بتاريخ الإذاعة في مبنى الهيئة، يتضمن صوراً حول مسيرة الإذاعة منذ تأسيسها في العام 1972 ومواكبتها لأفضل التقنيات والأساليب المهنية، إضافة إلى تنظيم مسابقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للإذاعة تظهر مدى اهتمام المستمعين بالإذاعة ومتابعتهم لبرامجها، وتقديم فقرات عن تأسيس الإذاعات العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص وأهم المعلومات المتعلقة بتطور مسيرة عملها.

كما يستضيف برنامج الأثير اليوم مداخلات لمذيعين ومذيعات من دول الخليج حول هذه المناسبة وهم نسرين معروف من البحرين وأحمد العلكمي من السعودية وماجد الشطي من الكويت، إلى جانب علي الشريف وهيفاء الكيلاني من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتترجم مداخلاتهم أهمية الإذاعة باعتبارها وسيلة الإعلام الجماهيرية الأسرع وصولاً للجمهور والأكثر قدرة على التأثير بجميع فئات المجتمع.

ويمضي طاقم الإذاعة في رحلة خاصة تجوب ربوع إمارة الشارقة ومؤسساتها، مع العديد من المسابقات والفعاليات بين موظفي إذاعة الشارقة.

وأكدت عبير الشاوي مدير إذاعة الشارقة، أهمية الإذاعة وقدرتها على التأثير المباشر في الجمهور انطلاقاً من خصوصيتها التكنولوجية التي تتيح لها التواصل بشكل مباشر مع مستمعيها، ومحاورتهم في الكثير من القضايا التي تمس حياتهم، وإشراكهم في تنمية مجتمعاتهم.

وأوضحت أن إذاعة الشارقة حققت عبر مسيرتها الممتدة لأكثر من 40 عاماً نسب استماع ومتابعة كبيرة، على الرغم من ازدحام الفضاء الخارجي بالكثير من وسائل الاتصال التي أفرزتها التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة، وذلك بفضل تنوع البرامج التي تقدمها ومراعاتها لمختلف أذواق المستمعين واهتماماتهم، فضلاً عن البرامج الترفيهية التي تبث الفرح والمتعة في نفوس المستمعين، منوهة بالدور التثقيفي والتوعوي الذي تؤديه الإذاعة في مختلف مناحي الحياة.