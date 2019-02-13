أيضاً.. قمة في التنظيم

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يشي مؤتمر القمة العالمية للحكومات بالصعوبة، بصعوبة ما أو صعوبات عدة كنتيجة طبيعية للشكل والحجم والدور والوظيفة. في المقابل رأى الجميع، ضيوفاً ومشاركين ومتلقين عاديين أو متابعين عبر الصحف ووسائل الإعلام، نجاحاً كبيراً منقطع النظير، من جميع النواحي المتصلة، وعلى رأسها ناحية التنظيم، فليس سهلاً أن تعد لاستقبال هذا الحشد المتنوع من الداخل والخارج، ومن جميع أنحاء العالم. حديث التنظيم ينبغي أن يكون موازياً لحجم القمة، الواقع أن التنظيم اللافت والمبهر يشرح الصدر يقيناً، حيث تم كل شيء في توقيته وموعده المحدد من دون تقديم أو تأخير، كما وضع كل شيء في مكانه، فإذا عرف أن كل ذلك تم عبر فريق عمل إماراتي خالص، وبأيد وطنية مخلصة ومدربة، عرف السبب فبطل العجب. هؤلاء خريجو مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو المعلم الملهم وخريج مدرسة القائد المؤسس الرمز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شارك في «قمة القمم» كما تحلو تسميتها للكثيرين، 140 دولة، و600 متحدث بحضور أكثر من 4000 مسؤول، حيث تعبير أن العالم كله كان في دبي تعبير صادق ومعبر عن الحقيقة، فكيف يمكن «السيطرة» تنظيمياً على مثل هذا المؤتمر الكبير؟ الموضوع، ثانية، ليس سهلاً، لكن فريق العمل المتميز وجد في التحدي فرصة جديدة وثمينة للنجاح، وهكذا كان. سيطر فريق العمل المكون من شباب إماراتيين من الجنسين على كل تفصيلة بما فيها تلك الصغيرة جداً بحيث لا ترى بالعين المجردة، وكان الجميع، فرداً أو مجموعة، في المركز والدور الصحيحين.

يتساءل المرء، والحالة تلك، كم يؤدي وجود وحضور الخبرات الوطنية إلى نجاح مثل هذه القمة، وكم يؤدي هذا النجاح إلى إضافة المزيد من الخبرة والثقة إلى فريق العمل؟ الجواب إيجابي في جانبيه، وفي المسألة كلها قدر من الإيجابية كفيل بنشر الطاقة الكافية نحو المزيد من العمل والمبادرات.

هو فريق عمل استثنائي قد لا يتكرر في أمكنة غير الإمارات، فهذا الفريق برئاسة محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، فريق ينتمي إلى المستقبل كما ينتمي إلى الحاضر، وهاجسه التأسيس المستمر، يومياً واستراتيجياً، للمستقبل.

لا غرابة، فالشيء من معدنه لا يستغرب، فلا يستغرب تقديم أنموذج النجاح هذا، وبكل هذا الاقتدار، من فريق عمل ضمن فريق عمل أكبر يقوده محمد بن راشد، ويسعى حثيثاً، وفق خطة معلنة، لأن تكون حكومة الإمارات، في المدى المنظور، واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم.

في النهاية كما في البداية، فإن نجاح القمة من نجاح الإمارات، ودولة الإمارات هي أبجدية التميز وكلمة السر، دولة محظوظة بقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز الكريم، ونحن محظوظون بالإمارات، أرضاً ووطناً ودولة.

قمة 2019 هي السابعة، تتويج لعمل جبار قامت عليه فكرتها وأساسها المتين، فكانت، القمة السابعة، قمة 7 نجوم، لخدمة 7 مليارات إنسان يسكنون الأرض.

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