«السماوي» يفاجئ «الإمبراطور» في زعبيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير.



حقق بني ياس فوزاً مستحقاً 2-1 على مضيفه الوصل في مستهل مواجهات الجولة 15 من دوري الخليج العربي بالمباراة التي جرت مساء أمس على ملعب زعبيل بحضور جماهيري بلغ 1230 شخصا. وحافظ بني ياس على موقعه في المركز الخامس ب24 نقطة بينما أبقت الخسارة الوصل في المركز 11 مؤقتاً برصيد 14 نقطة. وواصل «الإمبراطور» السقوط على ملعبه حيث يعود آخر فوز له إلى 1 نوفمبر.

افتتح الكولومبي مايكل أورتيغا التسجيل لصالح الفريق السماوي (23) قبل أن يسجل الهولندي ليوري جورج الهدف الثاني (36) وقلص البرازيلي كايو النتيجة (86) عن طريق ركلة جزاء بإشارة من حكام تقنية الفيديو (فار).

فرض التكتيك الذي يلعب به بني ياس على إيقاع الشوط الأول خاصة بعد أن وصل «السماوي» إلى الشباك مرتين ولم تحسب له ركلة جزاء صحيحة بعد أن لمست يد المدافع عبدالرحمن علي الكرة داخل المنطقة ولم تكن هناك خطورة لأصحاب الأرض سوى تسديدة البرازيلي مينديز التي عادت من العارضة.

في الشوط الثاني كانت المحاولات الوصلاوية أفضل خاصة بعد خروج خليل خميس ودخول حسن محمد الذي أعادت العارضة له كرة من داخل الست ياردات ودفع بعدها المدرب ريجيكامب بالوافد الجديد جورج دووبنغ في أول ظهور له ليحل مكان عبدالرحمن علي.

دخل خليل خميس مكان الغائب الأبرز في تشكيلة الفريق الأصفر خميس اسماعيل وحرس حميد عبدالله مرمى الوصل في ظل غياب يوسف الزعابي، وضمت القائمة أيضا، عبدالرحمن علي، عبدالله جاسم، سالم العزيزي، فارس خليل، علي سالمين، فينيسوس دي ليما، فابيو دي ليما وكايو كانيدو.

من جهته،لعب الضيوف بتشكيلة مكونة من، فهد الظنحاني، ربسون دي باولا، حسن المحرمي، يوسف جابر، سهيل النوبي، فواز عاونة، حبوش صالح، مايكل أوريتغا، ليروي جورج، أحمد المهري، بيدرو كوندي.