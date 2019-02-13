المتطوعون يرسمون نجاح «أسبوع الإمارات للابتكار» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرمت جامعة الشارقة، أمس، بمقر قاعة المدينة الجامعية في ختام أعمال المنتدى الدولي الرابع للابتكار وريادة الأعمال الذي نظمته كلية إدارة الأعمال، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الفائزين بجائزة غرفة الشارقة للمبدعين ضمن شهر الإمارات للابتكار.

حصلت على المركز الأول الطالبة أميرة العامري من كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، وحصل كل من الطلاب يوسف فريد خان ونبيل بخاري وصالح فرقان وأحمد أيمن وإبراهيم امتياز وسليمان خان من المدرسة الدولية للإبداع العلمي على المركز الثاني، بينما جاءت في المركز الثالث الطالبة فاطمة الشعالي من كليات التقنية العليا في الشارقة، وفي المركز الرابع كل من الطلاب صالح عبدالله ويحيى ناصر وأحمد عزت من كلية الهندسة بجامعة الشارقة، كما تم تكريم المرشدين ولجنة التحكيم والرعاة والطفلة المبتكرة فاطمة المنصوري.

حضر حفل التكريم عبدالله سلطان العويس رئيس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أمريكا عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة.

من جهة أخرى، زار مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) يرافقه وفد من الهيئة فعاليات «أسبوع الإمارات للابتكار» في الشارقة، المنعقدة في قاعة المدينة الجامعية، واستمع لشرح مفصل حول أهم الابتكارات، التي أبدعها الموظفون وطلاب الجامعات، وقال في تصريحات صحفية نفخر بأن شهر الإمارات للابتكار يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، يجسد توجهات قيادتنا الرشيدة وسعيها نحو تحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات كافة، من مواطنين ومقيمين.

وأشار إلى أن أسبوع الابتكار يساهم في بناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار، وتحفيز القطاعين العام والخاص، وأيضاً في قطاعات العلوم والسياحة والنقل، يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة، ويعزز مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً، على اعتماد الابتكار كآلية لتطوير أدائها وابتكار الحلول المستقبلية.

ولطالما كان المتطوّعون جزءاً حيوياً من نجاح أسبوع الإمارات للابتكار منذ إطلاقه خلال العام 2015، حيث تطوّعوا بوقتهم وجهدهم، فكانت لهم إسهاماتهم البناءة في إنجاح الدورات السابقة وتتزايد أهمية جهود المتطوّعين هذا العام الذين لفتوا الأنظار في نشاطهم وحركتهم يجمعهم حب العمل التطوعي وخوض تجربة الأعمال التنظيمية، متطلعين لصقل خبراتهم في هذا المجال وتعزيزها وتنميتها.

وخلال أسبوع الابتكار في الشارقة، لعب 22 متطوعاً دوراً كبيراً في إنجاح الفعاليات بحسب هاجر يوسف، مسؤولة المتطوعين، وأضافت إن معظمهم طلاب من جامعات مختلفة في الدولة، وأيضا هناك موظفون يداومون في الفترة المسائية.

وشاركت هيئة الشارقة للمتاحف، بالفعاليات، باستعراض مبادرتها المبتكرة «متاحف على الطريق» وقام رئيس وأعضاء لجنة أسبوع الابتكار في الشارقة بزيارة حافلة المبادرة، قاعة المدينة الجامعية، حيث تستهدف الحافلة في مرحلتها الأولى، 4 آلاف طالب وطالبة، في 14 مدرسة حكومية، في منطقتي الوسطى والشرقية بالإمارة.

ولعشاق الحلي الأثرية، تقدم المبادرة نموذجاً لعقد من اللؤلؤ يعود إلى 7000 عام، باعتباره أقدم عقد تم اكتشافه في الإمارات حتى الآن، وإلى جانب العقد تقدم الحافلة المبتكرة نموذجاً لطائرة شراعية صممها وبناها أوتو ليلينثال عام 1984.

المدن الآمنة والذكية

ومواصلة لبرنامج ورش العمل اليومية، استعرض نديم عبد الرحيم خبير السلامة العامة في شركة «هواواي»، خلال ورشة المدن الآمنة والذكية، وعرف المدن الذكية بأنها المدن المعتمدة على التقنيات الإلكترونية التي أنتجها عصر تكنولوجيا المعلومات، بداية من المدن الرقمية إلى المدن الإلكترونية ثم الافتراضية، وصولاً إلى المدن المعرفية.

التطوير بالذكاء الاصطناعي

وحدد د. علي رضا، أستاذ مساعد للشبكات وإدارة النظام في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بنيويورك، خلال الورشة التي قدمها بعنوان (استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة) عدد من التحديات الأساسية تعترض الشركات المحلية أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي في أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

وتحدث هاني خلف، مدير تطوير الأعمال والمدير التنفيذي لتكنولوجيا لإنترنت الأشياء حول المدينة الرقمية، وأوضح أن النطاق العريض، بالنسبة إلى المدن الرقمية، أداة لها القدر نفسه من الأهمية مثل مياه الشرب والطرق الممهّدة، وللمدن الرقمية رؤية واضحة بشأن مستقبل النطاق العريض فيها وتنفّذ سياسات لتشجيع نشره واعتماده.

ورشة حول تسجيل براءات الاختراع وتسويقها

نظمت جامعة الشارقة ورشة تدريبية بعنوان: «كيف تحفظ وتسوق اختراعك» قدمها الدكتور محمد بن حوالة الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة، حضرها عدد كبير من رواد الأعمال والمبتكرين وطلاب الجامعات وأصحاب المشروعات الابتكارية. تناولت الورشة مجموعة من المحاور المهمة منها، التعريف بمفهوم حقوق الملكية الفكرية، وطرق تسجيلها في مختلف مكاتب التسجيل المختلفة حول العالم، مثل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، ومكتب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمكتب الصيني والياباني وغيرها.