تعاون بين شرطة الشرقية وجامعة الشارقة فرع خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة شرطة المنطقة الشرقية اجتماعاً مشتركاً مع إدارة جامعة الشارقة فرع خورفكان بمبنى الجامعة، بحضور العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ونائبه المقدم جمعة الغاوي، والدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، وعدد من الضباط والهيئة الإدارية والتعليمية بالجامعة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وجامعة الشارقة بمختلف فروعها بالمنطقة الشرقية، من خلال مجموعة من المجالات، ومنها التدريب التطبيقي لطلبة الجامعة، ورعاية مشاريع التخرج التي قد تخدم المجال الأمني، كما تم أيضاً بحث مشاركة مجموعة من طلبة الجامعة، ضمن الفرق الخاصة بالحملات التوعوية التي تنفذها الإدارة.