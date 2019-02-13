وصول الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في «نافدكس» إلى أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

وصلت أمس، الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، والتي جرى لها استقبال رسمي مع دخول السفن قناة المصفح المائية، وصولاً إلى الرصيف البحري المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ حيث تقام فعاليات آيدكس ونافدكس 2019 ابتداء من يوم الأحد المقبل، فيما دخلت مدمرة من كوريا الجنوبية ميناء زايد للمشاركة في الفعاليات.

وجرت عمليات الاستقبال بنقل ممثلي وسائل الإعلام على زورق الرحبة من الرصيف البحري مقابل مركز أبوظبي للمعارض وعلى مسافة سير بالزورق لمدة ساعة؛ حيث تم الالتقاء مع السفن الحربية القادمة إلى أبوظبي في عرض البحر، وكانت تتقدمها سفينة كورفت تابعة لجهاز حماية المنشآت والسواحل، تتبعها السفن الحربية الثماني، ثم سفينة كورفت تابعة للقوات البحرية، إضافة إلى مرافقة السفن زوارق إماراتية.

ومع بدء وصول السفن الحربية إلى الرصيف البحري، عزفت فرقة موسيقى القوات المسلحة معزوفات ترحيباً بالسفن، وهو بروتوكول بحري لاستقبال وتوديع السفن العسكرية المشاركة في المعرض، كما شارك في الاستقبال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، ولجان الاستقبال من القوات المسلحة والملحقين العسكريين من الدول التابعة لها السفن البحرية.

ورداً على سؤال ل ”الخليج 365” حول جديد نافدكس هذا العام، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي: إنه سيتم خلال الفعاليات التي تنطلق يوم الأحد المقبل، تدشين زورق لجهاز حماية المنشآت والسواحل «حميم»، وسيتم في حينه إعلان التفاصيل كافة عن الزورق، مشيراً إلى أنه في كل دورة من دورات المعرض البحري يتم تدشين زورق أو زورقين، موضحاً أن الزورق «حميم» يعد لبنة جديدة تضاف إلى جهاز حماية المنشآت والسواحل.

وأضاف، أن عدد القطع البحرية المشاركة في نافدكس زادت في هذه الدورة بنسبة 66% لتصل إلى 20 قطعة عسكرية بحرية من 15 دولة، وأن عدد الشركات العارضة، ارتفع إلى 113 شركة مقارنة مع 99 في الدورة السابقة، كما ارتفعت المساحات المخصصة للعروض إلى 45 ألف متر مربع.

وأوضح، أن القطع المشاركة، تشمل مدمرات وفرقاطات وزوارق سريعة وزوارق كاسحات الغام، مشيراً إلى أنه ستقام خلال الفعاليات عروض يومية تشارك فيها القوارب السريعة وقوارب التحكم عن بعد.

وقال إن السفن الحربية التي وصلت أمس، من الدول الصديقة المشاركة في المعرض هي سفينة كورفت «اليرموك» من السعودية، وسفينة كورفت المنامة من البحرين، وسفينة حربية من بنجلاديش التي تشارك لأول مرة في معرض عسكري، وسفينة كورفت صواريخ من الهند، إضافة إلى سفينتين من الإمارات هما سفينة كورفت تابعة لجهاز حماية المنشآت والسواحل، وسفينة بينونة التابعة للقوات البحرية.

وعن إمكانية مشاركة حاملات الطائرات والغواصات في نافدكس، أوضح العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، أن الأمر متروك للدول المشاركة في تحديد نوعية السفن التي تشارك فيها، مشيراً إلى أن البنية التحتية في الإمارات مجهزة لاستقبال حاملات طائرات وغواصات، وسبق وأن شاركت حاملات طائرات في الدورات السابقة، موضحاً أن الرصيف البحري في ميناء زايد، لاستقبال المدمرات وحاملات الطائرات، والرصيف البحري مقابل مركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستقبال بقية السفن.

وتصل الدفعة الثانية من السفن والمدمرات الحربية المشاركة في معرض نافدكس البحري السبت المقبل؛ حيث من المتوقع وصول 11 سفينة من أمريكا وبريطانيا وباكستان وأستراليا وسريلانكا وإيطاليا وفرنسا والصين، و يبلغ إجمالي السفن المشاركة 20 سفينة من 14 دولة.

وتعد سفينة الإنزال الصينية، الأكبر التي تشارك في المعرض؛ حيث تعد حوضاً عائماً يصل وزنها إلى 25 ألف طن وطولها 210 أمتار وعدد طاقمها 300 شخص ويرافقها 6 سفن مختلفة الأحجام.