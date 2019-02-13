رماية الإمارات تتألق في «عالمية الإعاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل لاعبو منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم، حصد الميداليات الملونة في دورة ألعاب الإعاقة الحركية والبتر، في الشارقة، حيث اقنتص رماتنا جميع ميداليات منافسات مسابقة الرماية ضمن فئة «R

7 50م» رجال بندقية 3 وضعيات (رقود، ارتكاز، وقوف)، حيث ضرب الرامي عبدالله سلطان العرياني، موعداً جديداً مع المجد، محققاً رقماً قياسياً جديداً للإمارات بفارق ثلاث نقاط عن رقمه البارالمبي القديم الذي أحرزه في بطولة العالم للرماية التي أقيمت في ألمانيا عام 2014 ضمن منافسة ثلاثة أوضاع 50 متراً رجال وكان 1175 نقطة، ليكسر الرقم السابق بواقع 1178 نقطة جديدة، ويهدي الإمارات الميدالية الذهبية الثانية في البطولة، ونال عبيد الدهماني الميدالية الفضية، والثانية له، فيما حقق عبدالله سيف العرياني الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات فئة «P1 10م» رجال مسدس وضع وقوف، نال يعقوب الزرعوني الميدالية الفضية، واكتفى سعيد الطنيجي بالميدالية البرونزية، وكان عبدالله الأحبابي قد نال الميدالية البرونزية في منافسات («R9 «50م) بندقية هوائية رقود، وبذلك ترتفع محصلة الإمارات الى 8 ميداليات ملونة. (ص 5)