«الحمدين» يواصل إهدار أموال قطر لغسل سمعته في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايزال نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، مستمراً في مسلسل إهدار الأموال القطرية كمحاولات عاجزة لتحسين صورته في الولايات المتحدة، عبر سلسلة تعاقدات مع شركات أمريكية، في ظل استمرار تفاقم أزمته السياسية. ونشرت «العين الإخبارية» صوراً لتعاقد بين السفارة القطرية في أمريكا مع شركة «بافيا»(PAVEA) للاستشارات، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وتم تسجيله في سجل وزارة العدل الأمريكية في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي. وينص التعاقد على أن تقوم الشركة الأمريكية بتقديم المشورة الاستراتيجية، حول العلاقات الحكومية إلى السفارة القطرية، «فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين واشنطن والدوحة»،بما في ذلك تنظيم اجتماعات للسفارة مع رجال أعمال وزعماء سياسيين أمريكيين. ويشير التعاقد إلى أنه يبدأ في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم الأخير من العام نفسه. وتبلغ قيمة التعاقد 50 ألف دولار أمريكي شهرياً دون أن يشمل تكاليف السفر والإقامة في الفنادق، ما يعني أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 600 ألف دولار أمريكي. ويشير التعاقد إلى أنه «خلال مدة التعاقد، وكذلك عام 2020، لا تقوم الشركة الاستشارية بتقديم المشورة أو التمثيل أو قبول ارتباطات مع أي دولة ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»كما هو محدد من قبل البنك الدولي، باستثناء دولة قطر، أو أي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة كبيرة من قبل هذه الدول، ما عدا قطر، دون موافقة مسبقة مكتوبة من السفارة».