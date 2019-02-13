جوايدو يخطب ود «إسرائيل» بسفارة في القدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فنزويلا، أمس، تظاهرات ضخمة، دعت إليها المعارضة المطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو، وطالبوا بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، في وقت خطب فيه رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو ود «إسرائيل»، معلناً عزمه إصلاح علاقات كراكاس مع «تل أبيب»، بعدما قطعت قبل عقد تضامناً مع الفلسطينيين، كما أبدى أسفه تجاه الموقف الإيطالي المنقسم، مطالباً بدعم روما، فيما جددت الأمم المتحدة عرضها التوسط في الأزمة.

وأكد جوايدو الذي نصب نفسه رئيساً لفنزويلا، ويحظى بدعم أكثر من 40 دولة حول العالم، إنه يعمل على إصلاح العلاقات مع «إسرائيل»، التي قطعها الرئيس الأسبق هوجو تشافيز بسبب العدوان «الإسرائيلي» على غزة في العام 2008. وقال جوايدو في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل هيوم»: «يسعدني أن أعلن أن عملية إرساء العلاقات مع «إسرائيل» بلغت ذروتها»، موضحاً أن إعلاناً رسمياً عن عودة العلاقات وفتح سفارة جديدة لفنزويلا هناك سيحدث «في الوقت المناسب».

وتابع، «أولاً سنجدد العلاقة، ثم سنعلن تعيين سفير في «إسرائيل»، ونفكر في أن تكون السفارة في القدس، ونأمل بشدة أن يأتي إلينا سفير من إسرائيل»

وفي لقاء آخر، أبدى رئيس البرلمان المعارض أسفه لموقف الحكومة الإيطالية المنقسم بشأن الأزمة في بلاده. ونقلت «بلومبيرج» عن جوايدو قوله: «ببالغ الأسف، لا نفهم أسباب الموقف السياسي الإيطالي. إنني متأكد من أن الشعب الإيطالي بجانبنا، بجانب الديمقراطية والعدالة». والتقى وفد أرسله جوايدو ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي أمس. وقسمت الأزمة الفنزويلية الحكومة الإيطالية الشعبوية، فبينما يدعم حزب «الرابطة» الذي ينتمي إليه سالفيني المعارضة، فإن لويجي دي مايو الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء يرفض الاعتراف بسلطتي النظام والمعارضة.

ودعا جوايدو الفنزويليين الى النزول إلى الشارع، للضغط على مادورو، والسماح بدخول المساعدة الإنسانية. وقال: «سنتظاهر في أنحاء البلاد للضغط لدخول المساعدة الإنسانية التي ستتيح حل الأزمة»، موضحاً أن 120 ألف شخص تطوعوا للمشاركة في إيصال المساعدة. وتُخزن أطنان من الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأساسية، منذ الخميس في مستودعات بمدينة كولومبية، حدودية قريبة من فنزويلا. ووافقت البرازيل على أن تفتح، ابتداء من الأسبوع المقبل مركز تخزين ثانياً في ولاية رورايما الحدودية.ويرفض مادورو الذي ينفي وجود «أزمة إنسانية»، دخول هذه المساعدة، معتبراً إنها خطوة نحو تدخل عسكري أمريكي. ويلقي المسؤولية عن نقص الأدوية والمواد الغذائية، على العقوبات الأمريكية.

في تلك الأثناء أعلن الجيش الفنزويلي، بدء تدريبات عسكرية تستمر حتى الجمعة «لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية». وأعلن وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الجيش «عزز وجوده على الحدود».

في السياق نفسه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين، استعداده للتوسط لحل أزمة فنزويلا، لكنه يريد موافقة الطرفين قبل الانتقال إلى العمل.

(وكالات)