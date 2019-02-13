شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية نشيرة الجابري تتأهل في «راعي القصيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
عرضت على قناة سما دبي، أمس الأول، ثانية حلقات برنامج «راعي القصيد» بمشاركة 9 شعراء هم: راشد بن مشيط المري، محمد راشد الجنيبي، نشيرة الجابري، سعيد خليفة الكعبي، يوسف عبيد الفلاسي، محمود محمد الفهدي «الإمارات»، أحمد بن محمد المقبالي، سالم بن حارب القايدي «سلطنة عمان»، وفارس بن ناصر الثابتي «اليمن».
وتم خلال الحلقة بث تقرير خاص حول خصائص الشعر الشعبي، وقصة القصيدة الشعبية التي تجاوزت المكان وواكبت الزمن لغةً وأسلوباً وثقافة.
وفي الختام أعلنت أسماء الشعراء المتأهلين إلى منافسات المرحلة الثانية، وهم: نشيرة الجابري، وفارس بن ناصر الثابتي، وأحمد بن محمد المقبالي.
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