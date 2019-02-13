رئيس مجلس النواب الليبي يلتقى السفير الإيطالي الجديد في البلاد

طرابلس — سبوتنيك. وقال السفير الإيطالي بأنه قد قدم أوراق اعتماده الإثنين الماضي وبالتالي هو يقوم بدوره من خلال زيارات رسمية لكافة السلطات الموجودة في البلاد. وأضاف جوزيبي بوتشيني: "اليوم أنا موجود هنا لزيارة فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح". وأوضح السفير الإيطالي بأنه قد تباحث مع رئيس المجلس في العديد من المواضيع التي تهم الشأن الداخلي الليبي.

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