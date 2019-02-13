شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «متسول» بحوزته 11 ألف ريال في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية، وبحوزته مبالغ مالية، تجاوزت 11 ألف ريال.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن دوريات الأمن بالعاصمة أثناء وجودها بحي الكعكية لاحظت شخصا يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية.
وعند انتقال رجال الأمن لموقع المتسول تم إلقاء القبض عليه، وبعد تفتيشه وُجد بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، تتجاوز 11 ألف ريال.
وبناء على ذلك تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم المتسول والمضبوطات لمركز شرطة الكعكية للتحقيق معه، وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط «متسول» بحوزته 11 ألف ريال في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.