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جدة - كشف غموض السطو على محطة وقود واختطاف عامل بحائل (فيديو)
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متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة حائل، من الإطاحة بثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من أعمارهم؛ كانوا قد اختطفوا عامل محطة وقود آسيوياً بحي النقرة، وسلبوا منه 5 آلاف ريال وهاتفاً نقّالاً، وأنزلوه بحي المطار فجر ١ ربيع الآخر الماضي.
وكان مدير شرطة حائل اللواء عثمان المحيميد، قد وجه الجهات الأمنية ذات العلاقة بالبحث عن الأشخاص، ونجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل في كشف غموض القضية والقبض على الجناة الثلاثة.
واعترف الجناة بأنهم قاموا بتعبئة الوقود دون دفع المال، وأقدموا على خطف عامل المحطة تحت تهديد السلاح لسلبه المال، وسلبوه خمسة آلاف ريال وهاتفاً نقّالاً.
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