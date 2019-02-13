الإطاحة بوافد ينتحل صفة طبيب في المدينة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطاحت ‏الجهات الأمنية في المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الصحة بوافد بمهنة “مرافق”، ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة ومناطق أخرى. وأوضحت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، فقد تم ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة وتم إحالة الوافد إلى النيابة العامة. وناشدت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على 937.

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