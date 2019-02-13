شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حقوق المالك والمستأجر عند تأجير العقارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المحامية، ريوف النجار، أن حقوق المستأجر تتضمن أن يتسلم العقار صالحاً لاستعماله والانتفاع به، مضيفة أن المستأجر له حق معاينة العقار قبل تسلمه، وفي حالة وجود عيب خفي في العقار؛ فإن المؤجر يتحمل المسؤولية.

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وأضافت، في مداخلة لها مع برنامج ”سيدتي”، أن أعمال الصيانة الدورية للعقار أو الترميم تمثل عبئاً على المؤجر وليس المستأجر، موضحة أنه في حالة وفاة المؤجر أو انتقلت ملكية العقار إلى مالك آخر؛ فإن عقد المستأجر يستمر حتى انتهاء مدته.

وعن الالتزامات الخاصة بالمستأجر، قالت إنه يجب عليه دفع الإيجار ويحافظ على المكان لأنه لو أضر فيكون عليه الضمان، ويستخدمها في الغرض المخصص، وكذلك عدم التأجير من الباطن.

وعن حالات إخراج المستأجر من العقار، أوضحت أنها تتمثل في استخدام العقار في أشياء غير مألوفة، أو عدم دفعه للعقار، أو الإيجار من الباطن.