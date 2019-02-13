شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، مصرع أحد قادتها العسكريين الكبار في جبهة نهم (شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، في ظل غموض شديد يكتنف ظروف مقتله، خاصة مع توقف العمليات العسكرية في تلك الجبهة.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خبراً عن تشييع رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة لهم، العميد محمد عبدالله المترب، واكتفت بالقول إنه: “استشهد وهو يؤدي واجبه في جبهة نهم”، وذكرت أنه جرى مراسم تشييعه بحضور عددٍ من القيادات الحوثية، بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء بأمانة العاصمة.
ولم تفصح وكالة الحوثيين عن أي تفاصيل إضافية حول ملابسات وظروف مقتله، في حين رجحت مصادر مقربة من الحوثيين، أنه تمت تصفيته في إطار الصراعات القائمة بين الأجنحة الحوثية، وشككت برواية الحوثيين التي تفيد بمقتله في جبهة نهم؛ نظراً لتوقف المعارك العسكرية الدائرة بين قوات الشرعية اليمنية والميليشيات الحوثية هناك منذ فترة.
ويعد العميد المترب من القيادات الكبيرة للحوثيين في نهم، والرجل الثاني لقائد المنطقة العسكرية المركزية عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.
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