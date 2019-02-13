شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح سبب عدم صرف الدعم لبعض المستفيدين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب توفر كشف حساب من البنك للمستفيدين الجدد ممن استوفوا الأهلية، ولم يصرف لهم الدعم، على أن يقوموا بتقديم اعتراض مالي بعد 4 أيام من تاريخ صرف الدفعة.

جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “الشهر هذا ما نزل لي حساب المواطن، ومكتوب تم التوجيه ولم يتم إيداع المبلغ بالحساب؟!”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر “تويتر”، قال خلالها: “تم إيداع مبالغ الدعم لشهر “فبراير” الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي بعد 4 أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية”، دفعة لم تستلم، وإرفاق كشف الحساب”.