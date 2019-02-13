اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي سيرًا على خطى الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا أنّها تبحث الانسحاب من سوريا.
وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إنّ باريس على اتصال دائم مع القيادة الأمريكية منذ قرارها بشأن سحب وحداتها من سوريا في ديسمبر الماضي، لافتةً إلى أنّها تحمّلت التزامات معينة في إطار التحالف، وما يهدئها أنّ الحديث يدور حول الانسحاب التدريجي والمخطط للقوات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 19 ديسمبر الماضي، سحب قواته من سوريا، وأعلن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي هناك، ما أثار انتقادات وتحذيرات من مخاطر عودة التنظيم بشكل أقوى من ذي قبل.
التفاصيل من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. «دولة جديدة» تبحث سحب قواتها من سوريا بعد قرار ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.