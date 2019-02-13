فيديو.. «دولة جديدة» تبحث سحب قواتها من سوريا بعد قرار ترامب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي سيرًا على خطى الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا أنّها تبحث الانسحاب من سوريا.

وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إنّ باريس على اتصال دائم مع القيادة الأمريكية منذ قرارها بشأن سحب وحداتها من سوريا في ديسمبر الماضي، لافتةً إلى أنّها تحمّلت التزامات معينة في إطار التحالف، وما يهدئها أنّ الحديث يدور حول الانسحاب التدريجي والمخطط للقوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 19 ديسمبر الماضي، سحب قواته من سوريا، وأعلن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي هناك، ما أثار انتقادات وتحذيرات من مخاطر عودة التنظيم بشكل أقوى من ذي قبل.

التفاصيل من هنا