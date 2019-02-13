دكتورة سعودية تثير جدلًا حول مياة زمزم "تفاصيل"

أثارت الدكتورة خولة الكريع، العالمة السعودية في مجال جينات السرطان، الجدل، أثناء لقائها في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر على "روتانا خليجية"، بتصريحاتها حول ماء زمزم التي كشفت فيها أنه غير مفيد لمرضى السرطان.

وأضافت الدكتورة خولة الكريع أن للأشياء الروحانية دورا مهما في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات سواء الأمراض أو غيرها، لكن فيما يتعلق بالسرطان فإن ماء زمزم غير مفيد لأنه يحتوي على نسبة ملوحة عالية، واعتبرت "الكريع" أن خوف الناس من السرطان تحوّل إلى "هوس"، موضحة أن التدخين أهم سبب لتفشي المرض في المملكة وليس العوامل البيئية.

وتسببت هذه التصريحات في ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الدكتور يوسف البدري قائلاً: "كلام غير علمين فإذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة ولا تنمو في الوسط القلوي وماء زمزم ماء قلوي بامتياز"، فيما أضاف الدكتور علاء الرحيلي "ماء زمزم قلوي وغني بالمعادن المنوعة وقد يكون أداة قوية واعدة مساعدة لعلاج السرطان".

وذكر موقع "cnn" بالعربية، أن هناك دراسة حديثة نشرت فى عام 2017 أشارت إلى أن ماء زمزم قد يكون له فعالية لعلاج سرطان الرئة، فيما أشارت أيضًا دراسة أخرى منشورة في مجلة السرطان أنه قد يكوم لماء زمزم تأثير مضاد للسرطان الثدي، ودراسة ثالثة متعلقة بسرطان القولون.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ علاج الأورام بكلية الطب بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد دليل علمي على صحة كلام العالمة السعودية، موضحاً أن المياة بشكل عام مفيدة للصحة العامة.

وأضاف "عبدالعظيم" أنه إذا لم توجد دراسات علمية تؤكد أن مياه زمزم تشفي من السرطان فنحن لا نستطيع إصدار أحكام بأنه يشفى من السرطان، لافتاً إلى أن تحويل المقدسات إلى العلاج والتبرك بها ليس له علاقة بالعلم.