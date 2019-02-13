تعرف على سبب الألم من الجرح الورقى

غم أن طوله لا يتعدى مليمترات قليلة وعمقه لا يكاد يذكر، يتسبب الجرح الذي يحدثه الورق في بشرة الإنسان في ألم شديد لا يتناسب حتى مع وقع التعبير على الأذن.

وتصيب مثل هذه الجروح، التي تسببها أطراف الأوراق أو النقود الجديدة، الطبقة الخارجية من الجلد دون أن تصل إلى العمق، فما سبب الألم "المبالغ به" المصاحب لها؟ تقول أخصائية الأمراض الجلدية هايلي غولدباخ، إن سبب الشعور المؤلم بـ"الجرح الورقي" يعود إلى انتشار النهايات العصبية التي تتميز بالحساسية المفرطة في أصابع اليد. وأضافت غولدباخ في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يمتلك الإنسان أنسجة عصبية في جميع أنحاء الجسم، وخاصة في أماكن الإحساس المفعم والحركة، مثل أصابع اليدينوالقدمين، فهي تملك كثافة في الأعصاب".

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